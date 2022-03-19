Про це 19 березня, після 23 дня повномасштабної війни, розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України. Зазначили, що росіяни обстрілюють артилерією цивільні квартали Чернігова.
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"Для ведення розвідки та коригування вогню активно застосовують безпілотні літальні апарати", – додали у Генштабі.
Посилюють наступ
Також майже не зазнав дій характер дій рашистів на Слобожанському напрямку. Окупанти намагаються заблокувати Суми та Харків. Крім цього, вони прагнуть відновити наступ у напрямку Покровська.
Окупанти посилили угруповання коштом введення з території Росії двох підрозділів зі складу шостої загальновійськової армії та першої танкової армії західного військового округу,
– написали у ЗСУ.
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