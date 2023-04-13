В эфире 24 Канала военнослужащий 109 бригады ТРО Егор Фирсов прокомментировал, как на видео отреагировали военные. По его словам, всем не безразлично, однако эти кадры не смогли никого пошатнуть.

Важно Видео с казнью украинского военного: Лубинец объяснил, для чего это оккупантам

"Поверьте, на передовой ты видишь очень много крови, слишком много жестокости. У тебя когда-то были эмоции, адреналин, эндорфин и так далее, но прошло много времени и ты к этому относишься ровно", – рассказал Фирсов.

Единственное, чего ты желаешь, – это внутренней мести. Но у большинства военных – холодный ум. Как говорится, месть надо подавать холодной,

– подчеркнул военнослужащий.

Он отметил, что, несмотря на разные эмоции, военный внутри понимает – главное не наделать ошибок. Надо хладнокровно продолжать делать свое дело артиллеристам, пулеметчикам, стрелкам, тактическим медикам, операторам дронов. Все должны делать то, что и делали – уничтожать врага, не давать ему продвигаться.

Смотрите полное видео с Егором Фирсовым на ютубе 24 канала:

Контрнаступление ВСУ

Егор Фирсов акцентировал, что еще будет очень и очень тяжело. Когда они поднимают квадрокоптер, то видят россиян преимущественно не с автоматами, не с каким-то оружием в руках, а с лопатами. То, что они сейчас делают, это – копают, окапываются.

Мы, конечно, насыпаем, но я хочу, чтобы все поняли, что они максимально делают все, чтобы окопаться и держать оборону,

– рассказал Фирсов.

"Они боятся нашего контрнаступления – мы это знаем. Кстати, одна из причин, почему это видео выложили и используют как ИПСО, чтобы запугать перед тем, как мы будем наступать. Понимают, что было под Киевом, что было под Харьковом, что было под Херсоном", – сообщил военнослужащий

Он добавил, что все наши бойцы, которые на передовой, сейчас готовятся в тылу, понимают – будет непросто.

Последние новости о контрнаступлении ВСУ