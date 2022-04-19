Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 канала.
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По его словам, у россиян немного изменилась тактика, потому что они боятся прямых столкновений с украинскими военными.
Они понимают, что своими танками, БТРами они лишь подстрекают наших военных использовать джавелины. И их техника горит как свечи в церквях. Поэтому они пытаются бомбить артиллерией,
– объяснил Иван Ступак.
По мнению бывшего сотрудника СБУ, они максимально используют "Грады", "Торнадо", "Смерчи". "Оккупанты просто уничтожают территории, избегая прямых столкновений с нашими военными", – сказал он.
Оккупанты боятся прямых столкновений с ВСУ, – Ступак
К слову, ВСУ продолжают беспощадно бить по возможностям российских оккупантов активно вести войну. За прошедшие сутки наши воины уничтожили склад боеприпасов врага.
Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 19 апреля ориентировочно составили:
- личного состава – около 20 800 человек ликвидировано;
- танков – 802 единиц;
- боевых бронированных машин – 2063 единиц;
- артиллерийских систем – 386 единиц;
- самолетов – 169 единиц;
- вертолетов – 150 единиц;
- автомобильной техники – 1 495 единиц.