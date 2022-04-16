Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, боевые действия стают яростнее.

Важно Оккупанты готовятся к тяжелым ночным боям за город: мариупольцев призвали не выходить из укрытий

Он подчеркнул, что появление бомбардировщиков ТУ говорит о намерении штурма "Азовстали" и порта после использования авиабомб большой мощности типа ФАБ-3000 и других.

Все указывает на невозможность взять город без высшего уровня бесчеловечности и применения оружия массового поражения,

– констатировал Андрющенко.

Также советник мэра Мариуполя рассказал, что процедура фильтрации в городе набрала максимальные обороты.

"В фильтрационных лагерях и пунктах 100% мужчин после стандартных фильтрационных издевательств (допрос, проверка гаджетов, осмотр тела) разделяют с другими и проводят отдельные допросы, включая инициирование расстрела", – рассказал он.

В общем, можно говорить о том, что от 5 до 10% не проходит фильтрацию и после этого вывозятся в Докучаевск и Донецк. Дальнейшая судьба пока не известна, работаем.

Обратите внимание! По городу оккупанты сообщают, что с понедельника планируется окончательное закрытие не только города на въезд и выезд для всех, но и будет действовать запрет на перемещение по районам на неделю. В это время будет проведена фильтрация 100 процентов оставшихся в городе мужчин.