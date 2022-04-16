Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, бойові дії набирають люті.

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Він наголосив, що поява бомбардувальників ТУ говорить о намірі штурму "Азовсталі" та порту після використання авіабомб великої потужності на зразок ФАБ-3000 та інших.

Все вказує на неможливість взяти місто без вищого рівня нелюдяності і застосування зброї масового знищення,

– констатував Андрющенко.

Також радник мера Маріуполя розповів, що процедура фільтрації у місті набрала максимальних обертів.

"У фільтраційних таборах та пунктах 100% чоловіків після стандартних фільтраційних знущань (допит, перевірка гаджетів, огляд тіла) розділяють з іншими і проводять окремі допити, включаючи ініціювання розстрілу", – розповів він.

Загалом можна говорити про те, що від 5 до 10% не проходить фільтрацію і після цього вивозяться в Докучаєвськ та Донецьк. Подальша доля на разі не відома, працюємо.

Зверніть увагу! По місту окупанти повідомляють, що з понеділка планується остаточне закриття не тільки міста на в'їзд та виїзд для всіх, але й буде діяти заборона на переміщення по районах на тиждень. В цей час буде проведено фільтрацію 100 відсотків чоловіків, що залишились в місті.