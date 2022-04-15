За словами Андрющенка, вночі 15 квітня окупанти планують застосування важкої зброї, а саме танків, артилерії та стрілкової зброї.

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Радник мера Маріуполя зазначив, що це стосується ділянки Лівобережного району – від парку "Веселка" до заводоуправління "Азовсталь".

Вчора окупанти відкрили прохід та проїзд, але сьогодні ситуація змінилась. Будьте обережні – не наражайте себе та близьких на небезпеку,

– повідомив Петро Андрющенко.

"Не вдягайте білих стрічок в зоні вуличних боїв – снайпери розбиратись здалеку не будуть. Не дайте використати себе за приманку", – додав Андрющенко.

Зверніть увагу! Згідно з даними Олександра Мотузяника, речника Міністерства оборони України, окупанти постійно залучають додаткові підрозділи, аби штурмувати Маріуполь. Активні бої тривають у районі Маріупольського металургійного комбінату мені Ілліча.

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