Щодня мешканці, яких не вдалося евакуювати з міста піддаються злочинним туртурам російських загарбників, повідомляє Маріупольська міська рада.
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Окупанти тримають увесь Маріуполь у заручниках
Міська рада міста розповіла про чергові звірства росіян.
Тепер жителі можуть отримати їжу, якщо відбудуть трудову повинність на розборі завалів,
– йдеться у новому повідомленні місцевої влади.
Вони додають, що рашисти тримають весь Маріуполь в заручниках, поступово перетворюючи його на один великий трудовий табір.
В 1945 році людство ціною десятків мільйонів життів побороло нацизм. Але цей вірус чистого зла відродився в Росії. Світ має це зупинити, доки не пізно,
– наголосила міськрада Маріуполя.
Ситуація у Маріуполі: останні новини
Загалом ситуація у місті залишається складною.
- Згідно з даними Олександра Мотузяника, речника Міністерства оборони України, окупанти постійно залучають додаткові підрозділи, аби штурмувати Маріуполь. Активні бої тривають у районі Маріупольського металургійного комбінату мені Ілліча.
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко додав, що місті проводять "перепис населення". Загарбники володіють базами даних бюджетників, комунальників, правоохоронців, яких залучатимуть до співпраці. Інших окупати відправлятимуть в тюрми.
- Маріупольці, які досі залишаються у блокадному місті повідомляють, що російські війська розпочали процес ексгумації тіл, які були поховані у дворах житлових будинків.
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