Щодня мешканці, яких не вдалося евакуювати з міста піддаються злочинним туртурам російських загарбників, повідомляє Маріупольська міська рада.

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Окупанти тримають увесь Маріуполь у заручниках

Міська рада міста розповіла про чергові звірства росіян.

Тепер жителі можуть отримати їжу, якщо відбудуть трудову повинність на розборі завалів,

– йдеться у новому повідомленні місцевої влади.

Вони додають, що рашисти тримають весь Маріуполь в заручниках, поступово перетворюючи його на один великий трудовий табір.

В 1945 році людство ціною десятків мільйонів життів побороло нацизм. Але цей вірус чистого зла відродився в Росії. Світ має це зупинити, доки не пізно,

– наголосила міськрада Маріуполя.

Ситуація у Маріуполі: останні новини

Загалом ситуація у місті залишається складною.

Згідно з даними Олександра Мотузяника, речника Міністерства оборони України, окупанти постійно залучають додаткові підрозділи, аби штурмувати Маріуполь. Активні бої тривають у районі Маріупольського металургійного комбінату мені Ілліча.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко додав, що місті проводять "перепис населення". Загарбники володіють базами даних бюджетників, комунальників, правоохоронців, яких залучатимуть до співпраці. Інших окупати відправлятимуть в тюрми.

Маріупольці, які досі залишаються у блокадному місті повідомляють, що російські війська розпочали процес ексгумації тіл, які були поховані у дворах житлових будинків.

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