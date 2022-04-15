Російські окупанти забороняють поховання вбитих ними ж людей
Про "зачистки" розповідають маріупольці, які досі залишаються у блокадному місті. Вони повідомляють, що російські війська розпочали процес ексгумації тіл, які до того були поховані у дворах житлових будинків.
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Куди окупанти направляють тіла загиблих людей – не відомо. Як повідомила Маріупольська міськрада, росіяни забороняють поховання вбитих ними ж людей і ставлять своїх наглядачів.
У кожному дворі поставили свого наглядача, який не дає можливості маріупольцям придати землі своїх померлих рідних або знайомих. Навіщо проводиться ексгумація та куди потім будуть направлені тіла невідомо,
– йдеться у повідомленні.
Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомляв, що українська розвідка зафіксувала у Маріуполі 13 мобільних крематоріїв. У мерії Маріуполя припускають, що росіяни хочуть замести сліди воєнних злочинів.
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Відомо, що російські війська майже завершили зачистку від тіл:
- у Лівобережному районі,
- у районах приватної забудови "Парковий" та "Новоселівка",
- на центральних вулицях.
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