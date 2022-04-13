Місія ОБСЄ зафіксувала умисні вбивства та викрадення цивільних

Звіт був зібраний рішенням 45 із 57 країн ОБСЄ всупереч запереченням Росії. У звіті місії йдеться, що вона не може оцінити, чи є саме вторгнення широкомасштабною операцією проти цивільного населення.

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Водночас в ОБСЄ констатують про неодноразово задокументовані порушення міжнародних норм.

Умисні вбивства, викрадення цивільних осіб, у тому числі журналістів та місцевих чиновників, найімовірніше, відповідають цьому критерію. Будь-яка подібна насильницька дія, вчинена в рамках цього вторгнення, є злочином проти людяності,

– йдеться у документі.

ОБСЄ наголошує на порушеннях з української та російської сторони. "Проте порушення, вчинені Російською Федерацією, незрівнянно серйозніші за своєю природою та масштабом", – сказано у документі.

Росія скоїла воєнний злочин, обстрілявши пологовий будинок у Маріуполі

ОБСЄ вивчила факти бомбардування Драматичного театру та пологового будинку у Маріуполі. Місія поклала відповідальність на Росію і заявила, що окупанти скоїли воєнний злочин.

Місія дійшла висновку, що пологовий будинок був зруйнований внаслідок атаки з боку російських сил. З російських пояснень випливає, що напад був навмисним. Ні попередження, ні часу на евакуацію не було. Отже, ця атака є явним порушенням міжнародного гуманітарного права. Особи, відповідальні за нього, скоїли воєнний злочин,

– зазначено у документі.

В ОБСЄ заявили, що Росія відповідальна за бомбардування театру, біля якого був великий напис "дети". Місія не знайшла підтверджень заяв російських окупантів, що театр буцімто підірвав український батальйон "Азов".

"Росія стверджує, що його підірвав український батальйон "Азов". Місія не знайшла жодних вказівок на це. Цей інцидент з великою ймовірністю є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права, і ті, хто віддав і виконав наказ підірвати театр, вчинили воєнний злочин", – йдеться у звіті ОБСЄ.

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