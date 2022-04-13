Про це в ефірі 24 каналу повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Він зазначив, що противник зосередив зусилля на 36 бригаді, щоб знищити її по частинах.

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Які цілі досягнули

Як підкреслив радник, завдяки складному та ризикованому маневру, який підтримав і професійно забезпечив "Азов", величезна частина цієї бригади змогла вийти в район оборони "азовців".

Так ми досягли три військові цілі. По-перше, вони врятували 36 бригаду від розгрому по частинах. По-друге, "Азов" значно посилив свої оборонні можливості. І по-третє, суттєво зміцнилася оборона Маріуполя,

– заявив Арестович.

Він зазначив, що багато військових, яких вдалось врятувати, суттєво збільшать якісні та кількісні можливості оборони, яку тримає "Азов". Водночас завдяки цьому можна отримати більшу територію та підвищити щільність вогневого ураження противника.

Завадили ворогу

За словами Арестовича, оборонці Маріуполя виграли Україні додатковий час та ресурси, аби знайти розв'язання "проблеми Маріуполя". Також вони не дозволили перекинути війська ворога з-під Маріуполя на північ, де зараз росіяни намагаються оточити наших військових.

"Тобто Маріуполь вкотре врятував побратимів, які воюють на 40 кілометрів північніше. Це дуже вдалий та професійний крок, який показує, що коли офіцери не втрачають голову й зберігають управління військами – вдається діяти твердо й успішно навіть в дуже складних умовах", – зауважив Арестович.

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Радник закликав українців також не втрачати голову. Крім того, запевнив, що армія добре знає, що робить, навіть у найскладніших умовах.

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