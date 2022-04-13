Там ще залишаються мирні мешканці. Заступник міського голови Петро Андрющенко заявив, що росіяни продовжують бити по житлових кварталах.
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Наслідки боїв у Маріуполі
Андрющенко показав світлину Маріуполя, яку отримав з джерел. На ній картина міста на 8 або 12 квітня. Зображений Лівий берег, район проспекту Перемоги біля Лівобережної адміністрації та Амстору.
Росіяни продовжують обстріл житлових кварталів Маріуполя / Фото з телеграму Петра Андрющенка
Можемо бачити наслідки боїв. Окупанти продовжують артобстріли житлових кварталів, що призводить до пожеж. Ще одне свідчення про реальний контроль з боку росіян,
– сказав Андрющенко.
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