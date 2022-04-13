Там еще остаются мирные жители. Заместитель городского головы Петр Андрющенко заявил, что россияне продолжают стрелять по жилым кварталам.

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Последствия боев в Мариуполе

Андрющенко показал фотографию Мариуполя, полученную из источников. На ней картина города за 8 или 12 апреля. Изображен Левый берег, район проспекта Победы возле Левобережной администрации и Амстора.

Россияне продолжают обстрел жилых кварталов Мариуполя / Фото с телеграма Петра Андрющенка

Мы можем видеть последствия боев. Оккупанты продолжают артобстрелы жилых кварталов, что приводит к пожарам. Еще одно свидетельство о реальном контроле со стороны россиян,

– сказал Андрющенко.

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