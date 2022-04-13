Раніше така інформація з'явилась у ЗМІ, радник голови ОП лише її підтвердив в соцмережах. Він зазначив, що маневр піхотинців був дуже ризикованим, його забезпечили саме військові з "Азова".

До теми У Маріуполі морпіхи вирвалися від ворога та з'єдналися з "Азовом", – ЗМІ

Оборона міста в результаті укріпилась, – Арестович

Загалом система оборони міста приросла і зміцнилася.

Ось що буває, коли офіцери не втрачають голову, а твердо зберігають керування військами,

– написав Арестович.

Радник голови ОП наголосив, що в результаті прориву посилилась оборона міста, зокрема, укріпились позиції "Азову". 36 бригада уникнула розгрому та отримали додаткові серйозні можливості. Разом захисники посилили оборону Маріуполя.