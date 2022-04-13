Ранее такая информация появилась в СМИ, советник главы ОП только подтвердил ее в соцсетях. Он отметил, что маневр пехотинцев был очень рискованным, его обеспечили именно военные из "Азова".

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Оборона города в результате укрепилась, – Арестович

В целом система обороны города приросла и укрепилась. Вот что бывает, когда офицеры не теряют голову, а твердо сохраняют управление войсками,

– написал Арестович.

Советник главы ОП подчеркнул, что в результате прорыва усилилась оборона города, в частности, укрепились позиции "Азова". 36-я бригада избежала разгрома и получили дополнительные серьезные возможности. Вместе защитники усилили оборону Мариуполя.

В Мариуполе осталось около 100 тысяч человек

Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе остались около 100 тысяч человек. Удалось вывезти по гуманитарным коридорам 150 тысяч. Гражданские жители ждут эвакуации, однако все зависит от российской стороны.

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