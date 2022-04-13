Об этом в эфире 24 канала сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что противник сосредоточил усилия на 36-й бригаде, чтобы уничтожить ее по частям.

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Какие цели достигли

Как подчеркнул советник, благодаря сложному и рискованному маневру, который поддержал и профессионально обеспечил "Азов", огромная часть этой бригады смогла выйти в район обороны "азовцев".

Так мы достигли трех военных целей. Во-первых, они спасли 36-ю бригаду от разгрома по частям. Во-вторых, Азов значительно усилил свои оборонные возможности. И, в-третьих, существенно укрепилась оборона Мариуполя,

– заявил Арестович.

Он отметил, что многие военные, которых удалось спасти, существенно увеличат качественные и количественные возможности обороны, которую держит "Азов". В то же время, благодаря этому можно получить большую территорию и повысить плотность огневого поражения противника.

Помешали врагу

По словам Арестовича, защитники Мариуполя выиграли Украине дополнительное время и ресурсы, чтобы найти решение "проблемы Мариуполя". Также они не позволили перекинуть войска врага из-под Мариуполя на север, где сейчас россияне пытаются оцепить наших военных.

"То есть Мариуполь еще раз спас собратьев, которые воюют на 40 километров севернее. Это очень удачный и профессиональный шаг, показывающий, что когда офицеры не теряют голову и сохраняют управление войсками – удается действовать твердо и успешно даже в очень сложных условиях", – отметил Арестович.

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Советник призвал украинцев тоже не терять голову. Кроме того, заверил, что армия хорошо знает, что делает даже в самых сложных условиях.

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