Ежедневно жители, которых не удалось эвакуировать из города, подвергаются преступным издевательствам от российских захватчиков, сообщает Мариупольский городской совет.

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Оккупанты держат весь Мариуполь в заложниках

Городской совет города рассказал об очередных зверствах россиян.

Теперь жители могут получить еду, если отбудут трудовую повинность на разборе завалов,

говорится в новом сообщении местных властей.

Они добавляют, что рашисты держат весь Мариуполь в заложниках, постепенно превращая его в один крупный трудовой лагерь.

В 1945 году человечество ценой десятков миллионов жизней побороло нацизм. Но этот вирус чистого зла возродился в России. Мир должен это остановить, пока не поздно,

– подчеркнул горсовет Мариуполя.

Ситуация в Мариуполе: последние новости

В целом, ситуация в городе остается сложной.

Согласно данным Александра Мотузяника , спикера Министерства обороны Украины, оккупанты постоянно привлекают дополнительные подразделения, чтобы штурмовать Мариуполь. Активные бои продолжаются в районе Мариупольского металлургического комбината Ильича.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко добавил , что городу проводят "перепись населения". Захватчики владеют базами данных бюджетников, коммунальщиков, правоохранителей, которых будут привлекать к сотрудничеству. Остальных оккупанты будут отправлять в тюрьмы.

оккупанты Мариупольцы, которые до сих пор остаются в блокадном городе, сообщают, что российские войска начали процесс эксгумации тел , похороненных во дворах жилых домов.