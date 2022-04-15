Ежедневно жители, которых не удалось эвакуировать из города, подвергаются преступным издевательствам от российских захватчиков, сообщает Мариупольский городской совет.
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Оккупанты держат весь Мариуполь в заложниках
Городской совет города рассказал об очередных зверствах россиян.
Теперь жители могут получить еду, если отбудут трудовую повинность на разборе завалов,
говорится в новом сообщении местных властей.
Они добавляют, что рашисты держат весь Мариуполь в заложниках, постепенно превращая его в один крупный трудовой лагерь.
В 1945 году человечество ценой десятков миллионов жизней побороло нацизм. Но этот вирус чистого зла возродился в России. Мир должен это остановить, пока не поздно,
– подчеркнул горсовет Мариуполя.
Ситуация в Мариуполе: последние новости
В целом, ситуация в городе остается сложной.
- Согласно данным Александра Мотузяника, спикера Министерства обороны Украины, оккупанты постоянно привлекают дополнительные подразделения, чтобы штурмовать Мариуполь. Активные бои продолжаются в районе Мариупольского металлургического комбината Ильича.
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко добавил, что городу проводят "перепись населения". Захватчики владеют базами данных бюджетников, коммунальщиков, правоохранителей, которых будут привлекать к сотрудничеству. Остальных оккупанты будут отправлять в тюрьмы.
- Мариупольцы, которые до сих пор остаются в блокадном городе, сообщают, что российские войска начали процесс эксгумации тел, похороненных во дворах жилых домов.
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