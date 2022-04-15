Это произошло 14 апреля, заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

Важно В Мариуполе идут бои в районе металлургического комбината Ильича и в морском порту

Впервые с начала вооруженной агрессии бомбы сбросили дальнобойные бомбардировщики Ту-22М3. Этот авиаудар произошел, поразив Мариуполь,

– сказал чиновник.

Кроме того, 2 российских стратегических тяжелых бомбардировщика Ту-95/-160 запустили крылатые ракеты. Они ударили из воздушного пространства Краснодарского края.