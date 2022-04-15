Впрочем, в целом ситуация в городе – сложная. Об этом вечером 15 апреля сообщил Александр Мотузяник, спикер Министерства обороны Украины.

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Где ведутся активные бои

По словам Мотузяника, оккупанты постоянно привлекают дополнительные подразделения, чтобы штурмовать Мариуполь. Активные бои продолжаются, в частности, в районе Мариупольского металлургического комбината Ильича.

В портовой зоне Мариуполя подразделения россиян совершают штурмовые действия, но полностью захватить этот город россиянам пока не удается,

– объяснил он.

И добавил, что впервые с 24 февраля враг нанес по Мариуполю бомбовые удары дальними бомбардировщиками Ту-22Н3. По городу также били бомбардировщики Су-24М и Су-34.

Важно! Россияне регулярно заявляют, что "почти взяли Мариуполь". Но это не так, бои за город продолжаются. Украинские защитники будут защищать его до последнего.

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