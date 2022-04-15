Втім, загалом ситуація у місті залишається складною. Про це ввечері 15 квітня повідомив Олександр Мотузяник, речник Міністерства оборони України.

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Де ведуться активні бої

За словами Мотузяника, окупанти постійно залучають додаткові підрозділи, аби штурмувати Маріуполь. Активні бої тривають, зокрема, у районі Маріупольського металургійного комбінату мені Ілліча.

У портовій зоні Маріуполя підрозділи росіян здійснюють штурмові дії, але повністю захопити це місто росіянам наразі не вдається,

– пояснив він.

Й додав, що вперше від 24 лютого ворог завдав по Маріуполю бомбових ударів дальніми бомбардувальниками Ту-22Н3. По місту також били й Су-24М та Су-34.

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