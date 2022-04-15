Натомість усім "благодійникам" окупанти роздаватимуть перепустки. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 15 квітня.

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За попередніми даними, російські загарбники видавали перепустки, щоб забезпечити контроль за видачею гуманітарної допомоги. Насправді вони робили перепис, щоб позначити "своїх".

Інформація про запровадження пропусків для пересування містом знаходить своє підтвердження. Офіційна версія – для забезпечення безпеки та контролю за видачею гуманітарки. В реальності – проведення перепису населення та зачистка "неблагонадійних",

– пише Андрющенко.

Дані про жителів окупанти отримували від колаборантів і зрадників. Загарбники володіють базами даних про комунальників, бюджетників, правоохоронців та складеними списками активістів.

"Чистка" працює таким чином, що комунальників та бюджетників залишатимуть для співпраці з владою, а інших – заарештують або зроблять так, аби вони зникли.

"Комунальники та бюджетники будуть примушуватись до співпраці з окупаційною владою, інші будуть арештовані та можуть зникнути в тюрмах та концтаборах окупантів", – каже радник мера Маріуполя.

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