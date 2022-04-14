Через цинізм окупантів українські військові можуть помилково сприйняти маріупольців за окупантів. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 14 квітня.

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Окупанти спонукають маріупольців вдягати білу стрічку, як позначку "свій". Фактично, таким чином росіяни ще раз використовують цивільне населення для "приманки" для снайперів та воїнів нашого війська,

– розповідає Андрющенко.

Спочатку російські загарбники пропонують маріупольцям "перепустки" для вільного пересування містом. Але дають їх лише за умови, якщо людина носитиме білу стрічку.

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