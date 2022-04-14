Ворог здійснює обстріли Авдіївки, Очеретинської ТГ, Мар'їнки та Торецької громади, передає 24 канал.

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За інформацією зі щоденного зведення ОВА, за добу внаслідок обстрілів було поранено 11 мирних мешканців.

Знищують житлові будинки та блокують Маріуполь

Вздовж лінії розмежування окупанти руйнують житлові будинки та інфраструктуру. Лише за добу було зруйновано 34 об'єкти, серед них 22 житлових будинки.

Повідомляється, що в Маріуполь ситуація залишається критичною. Російські війська здійснюють блокаду міста та обстрілюють його авіацією та артилерією, а людей не випускають з міста.

Додамо, що у Генштабі ЗСУ зазначили, що примусова мобілізація на окупованих територіях Донецької та Луганської областей триває. З території так званої "ДНР" Росія має мобілізувати 60 – 70 тисяч людей.

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