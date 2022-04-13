Два російських танки пішли слідом за російським кораблем

Похвалились новою перемогою та опублікували відповідне відео військові бойової групи К-2 54-ї окремої механізованої бригади.

Увага Морпіхи й азовці розповіли про успішне перегрупування в Маріуполі

Десь на теренах Донеччини орки сунули колонами в наш бік. Намагалися здійснити прорив та трапилися на їхньому шляху бойова група К2,

– йдеться у повідомленні військових.

Тож захисники "трошки попрацювали" та знищили 2 ворожі танки.

До слова, за даними Генштабу, станом на 13 квітня на Донеччині й Півдні російські окупанти вже готові до наступу.

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