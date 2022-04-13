Два російських танки пішли слідом за російським кораблем
Похвалились новою перемогою та опублікували відповідне відео військові бойової групи К-2 54-ї окремої механізованої бригади.
Увага Морпіхи й азовці розповіли про успішне перегрупування в Маріуполі
Десь на теренах Донеччини орки сунули колонами в наш бік. Намагалися здійснити прорив та трапилися на їхньому шляху бойова група К2,
– йдеться у повідомленні військових.
Тож захисники "трошки попрацювали" та знищили 2 ворожі танки.
До слова, за даними Генштабу, станом на 13 квітня на Донеччині й Півдні російські окупанти вже готові до наступу.
Варто знати – У Маріуполі морпіхи вирвалися від ворога та з'єдналися з "Азовом": дивитись відео