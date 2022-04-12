100 лет деградации

"В 1918 году, после бегства красной гвардии из Финляндии, я пробрался в Куокаллу (это еще было возможно), чтобы посмотреть на мой дом. Была зима. В горностаевом снежном великолепии торчал на его месте жалкий урод – сруб из бревен с разрушенной крышей, с выбитыми окнами, с черными дырами вместо дверей.

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Обледеневшие горы человеческих испражнений покрывали пол. По стенам почти до потолка замерзшими струями желтела моча, и еще не стерлись отметки углем: 2 аршина 2 вершка, 2 аршина 5 вершков, 2 аршина 10 вершков... Победителем в этом своеобразном чемпионате красногвардейцев оказался пулеметчик Матвей Глушков: он достиг 2 аршинов 12 вершков в высоту.

Вырванная с мясом из потолка лампа была втоптана в кучу испражнений. Возле лампы записка: "Спасибо тебе за лампу, буржуй, хорошо нам светила".

Вроде бы о сегодняшней Буче писал, за 100 лет вообще ничего не изменилось.

Беспорядок и руины, которые оставили после себя российские оккупанты в Буче / Фото из телеграма Дениса Казанского

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