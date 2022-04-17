Об этом в эфире 24 канала рассказал советник Офиса Президента Сергей Лещенко. По его словам, одна из причин кроется в мотивации самих российских военных.

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Почему "освобождение" Медведчука важно для солдат России

По мнению Лещенко, задержанный Медведчук для России является аналогичным символом как потопленный крейсер "Москва". Именно поэтому стране-агрессору надо любой ценой вытащить пророссийского политика.

Если они Медведчука не вытащат, то это будет очень серьезный демотиватор для всех российских солдат,

– заметил советник ОП.

Он объяснил, что военных России, которые будут идти на "мясорубку", будут уверять, что все будет хорошо и в случае чего их спасут. Однако они на примере кума главы Кремля будут понимать совершенно иное положение дел.

"Они будут думать, что если Медведчука не вытащили, учитывая, что он кум Путина, то им точно ничего не светит и останутся быть удобрением для украинских черноземов, гния в земле", – считает Лещенко.

Также советник ОП отметил, что Россия хочет вытащить Медведчука не только через демотивацию солдат. "Он является носителем очень важной информации. Компрометированной. Его пребывание в украинском правовом поле дает доступ к этой информации", – отметил он.