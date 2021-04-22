Оккупанты были в Золотом на позиции ВСУ, на полигон стянули "Грады",– ОБСЕ
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали российских боевиков, которые зашли на прежние позиции ВСУ возле Золотого в Луганской области. Наемники начали стягивать тяжелое вооружение и разместили у линии разграничения 12 "Градов".
Источник:отчет ОБСЕ
Оккупанты были в Золотом
Неподалеку от блокпоста оккупантов, южнее участка линии разведения, наблюдатели увидели российских наемников. Они находились в районе населенного пункта Золотое, что подконтрольно Украине.
Ранее ОБСЕ обнаружила десятки вагонов с неизвестным грузом на оккупированной границе Украины
Наблюдатели увидели в Золотом 5 членов вооруженных формирований. Они имели нарукавные повязками с надписью СЦКК (Совместный центр контроля и координации). 2 из боевиков прошли вглубь участка до места, примерно в 350 метрах, а затем вернулись.
Вечером 17 апреля в пределах этого участка разведения беспилотник ОБСЕ зафиксировал 3 человек на прежней позиции Вооруженных сил Украины. Это примерно в 800 метрах от путепровода над железнодорожными путями. На следующий день там же зафиксировали 2 человек.
В ночь с 17 на 18 апреля, а также вечером 18 апреля в пределах участка разведения наблюдали 2 человек на прежней позиции вооруженных формирований.
"Грады" на границе
Беспилотники миссии зафиксировали тяжелое вооружение у границ. Наблюдатели обнаружили, в том числе 12 реактивных систем залпового огня. По 6 таких систем наблюдали возле Каютино и Чернухино.
Они размещены с нарушением условий на линии посещения.
Где боевики разместили "Грады" / Скриншот
Кроме того, боевики перегнали на полигон:
- 42 танка,
- 2 зенитные установки,
- 18 боевых разведывательно-дозорный машин,
- бронетранспортер,
- 5 боевых машин пехоты.
Ранее они были спрятаны оккупантами между жилыми домами. Миссия ОБСЕ в отчете подает подробный адрес, где именно зафиксировали каждую из единиц этого тяжелого вооружения.
16 апреля за пределами участка разведения, в районе Петровского, наблюдатели впервые зафиксировали 80 противотанковых мин, установленных в поле недалеко от жилого района.
Какие еще нарушения зафиксировала миссия ОБСЕ
- Миссия зафиксировала 279 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области.
- За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 138 таких нарушений.
- СММ зафиксировала 3 нарушения режима прекращения огня в Луганской области.
Поделиться новостью