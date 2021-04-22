Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали российских боевиков, которые зашли на прежние позиции ВСУ возле Золотого в Луганской области. Наемники начали стягивать тяжелое вооружение и разместили у линии разграничения 12 "Градов".

Оккупанты были в Золотом

Неподалеку от блокпоста оккупантов, южнее участка линии разведения, наблюдатели увидели российских наемников. Они находились в районе населенного пункта Золотое, что подконтрольно Украине.

Ранее ОБСЕ обнаружила десятки вагонов с неизвестным грузом на оккупированной границе Украины

Наблюдатели увидели в Золотом 5 членов вооруженных формирований. Они имели нарукавные повязками с надписью СЦКК (Совместный центр контроля и координации). 2 из боевиков прошли вглубь участка до места, примерно в 350 метрах, а затем вернулись.

Вечером 17 апреля в пределах этого участка разведения беспилотник ОБСЕ зафиксировал 3 человек на прежней позиции Вооруженных сил Украины. Это примерно в 800 метрах от путепровода над железнодорожными путями. На следующий день там же зафиксировали 2 человек.

Обратите внимание! Разведение войск в районе Золотого началось 29 октября 2019 года и официально завершилось 2 ноября. Тогда ОБСЕ получила сообщение от обеих сторон.

В ночь с 17 на 18 апреля, а также вечером 18 апреля в пределах участка разведения наблюдали 2 человек на прежней позиции вооруженных формирований.

"Грады" на границе

Беспилотники миссии зафиксировали тяжелое вооружение у границ. Наблюдатели обнаружили, в том числе 12 реактивных систем залпового огня. По 6 таких систем наблюдали возле Каютино и Чернухино.

Они размещены с нарушением условий на линии посещения.



Где боевики разместили "Грады" / Скриншот

Кроме того, боевики перегнали на полигон:

42 танка,

2 зенитные установки,

18 боевых разведывательно-дозорный машин,

бронетранспортер,

5 боевых машин пехоты.

Ранее они были спрятаны оккупантами между жилыми домами. Миссия ОБСЕ в отчете подает подробный адрес, где именно зафиксировали каждую из единиц этого тяжелого вооружения.

16 апреля за пределами участка разведения, в районе Петровского, наблюдатели впервые зафиксировали 80 противотанковых мин, установленных в поле недалеко от жилого района.

Какие еще нарушения зафиксировала миссия ОБСЕ