На границе оккупированной Луганщины с Россией стоят десятки железнодорожных вагонов с грузом. В одном из них есть деревянные бревна, другие – закрыты. Поэтому установить, что внутри, невозможно.

Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ за 21 апреля. Он сформирован на основе информации, поступившей по состоянию на 19:30 20 апреля.

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Что зафиксировали в ОБСЕ

Наблюдатели находились на станции "Красная Могила" в оккупированной Вознесеновке.

Этот населенный пункт расположен в 65 километрах от города Луганск.

Представители ОБСЕ зафиксировали там 81 неподвижный железнодорожный грузовой вагон.

Где расположена станция "Красная Могила": карта

Препятствование работе мониторинговой миссии

В пункте пропуска на границе вблизи Вознесеновки наблюдатели ОБСЕ зафиксировали автомобиль с табличками "ЛНР", который заехал в Украину.

Уже через 10 минут им пришлось по требованию оккупантов покинуть этот район. Член вооруженных формирований ссылался на "приказ от командиров".

Обострение на Донбассе

Количество обстрелов в Донбассе с начала 2021 года выросла, несмотря на договоренности о перемирии. Боевики цинично открывают огонь по позициям ВСУ.

Накануне в ОБСЕ заявили о грубых нарушениях режима тишины со стороны оккупантов на Луганщине. Они стянули туда тяжелую технику и "Грады".

С начала весны Россия стягивает свои войска к границам Украины. В МИД предположили, что к концу апреля их численность возрастет до более 120 тысяч.



Ситуація на кордонах біля України / Інфографіка 24 каналу