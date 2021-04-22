ОБСЄ виявила вагони з невідомим вантажем на окупованому кордоні України
На кордоні окупованої Луганщини з Росією стоять десятки залізничних вагонів з вантажем. В одному з них є дерев'яні колоди, водночас інші – закриті. Тож встановити, що всередині, неможливо.
Джерело:звіт ОБСЄ
Про це мовиться у звіті моніторингової місії ОБСЄ за 21 квітня. Він сформований на основі інформації, яка надійшла станом на 19:30 20 квітня.
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Що зафіксували в ОБСЄ
- Спостерігачі перебували на станції "Червона Могила" в окупованій Вознесенівці.
- Цей населений пункт розташований на відстані 65 кілометрів від міста Луганськ.
- Представники ОБСЄ зафіксували там 81 нерухомий залізничний вантажний вагон.
Де розташована станція "Червона Могила": карта
Перешкоджання роботі моніторингової місії
У пункті пропуску на кордоні поблизу Вознесенівки спостерігачі ОБСЄ зафіксували авто з табличками "ЛНР", яке заїхало в Україну.
Вже за 10 хвилин їм довелося на вимогу окупантів покинути цей район. Член збройних формувань посилався на "наказ від командирів".
Загострення на Донбасі
- Кількість обстрілів на Донбасі від початку 2021 року зросла, попри домовленості щодо перемир'я. Бойовики цинічно відкривають вогонь по позиціях ЗСУ.
- Напередодні в ОБСЄ заявили про грубі порушення режиму тиші з боку окупантів на Луганщині. Вони стягнули туди важку техніку та "Гради".
- Від початку весни Росія стягує свої війська до кордонів України. У МЗС припустили, що до кінця квітня їхня чисельність зросте до понад 120 тисяч.
Ситуація на кордонах біля України / Інфографіка 24 каналу
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