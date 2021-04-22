На кордоні окупованої Луганщини з Росією стоять десятки залізничних вагонів з вантажем. В одному з них є дерев'яні колоди, водночас інші – закриті. Тож встановити, що всередині, неможливо.

Про це мовиться у звіті моніторингової місії ОБСЄ за 21 квітня. Він сформований на основі інформації, яка надійшла станом на 19:30 20 квітня.

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Що зафіксували в ОБСЄ

Спостерігачі перебували на станції "Червона Могила" в окупованій Вознесенівці.

Цей населений пункт розташований на відстані 65 кілометрів від міста Луганськ.

Представники ОБСЄ зафіксували там 81 нерухомий залізничний вантажний вагон.

Де розташована станція "Червона Могила": карта

Перешкоджання роботі моніторингової місії

У пункті пропуску на кордоні поблизу Вознесенівки спостерігачі ОБСЄ зафіксували авто з табличками "ЛНР", яке заїхало в Україну.

Вже за 10 хвилин їм довелося на вимогу окупантів покинути цей район. Член збройних формувань посилався на "наказ від командирів".

Загострення на Донбасі

Кількість обстрілів на Донбасі від початку 2021 року зросла, попри домовленості щодо перемир'я. Бойовики цинічно відкривають вогонь по позиціях ЗСУ.

Напередодні в ОБСЄ заявили про грубі порушення режиму тиші з боку окупантів на Луганщині. Вони стягнули туди важку техніку та "Гради".

Від початку весни Росія стягує свої війська до кордонів України. У МЗС припустили, що до кінця квітня їхня чисельність зросте до понад 120 тисяч.



Ситуація на кордонах біля України / Інфографіка 24 каналу