Продовольственные склады обстреливали, в частности, в Северодонецке. В результате этого происходили пожары и продукты сгорали. Об этом сообщил глава Луганской ОВА 21 марта.

Обратите внимание Россияне воюют не с ВСУ, а с украинским народом, – глава Луганской ОВА

Оккупанты целенаправленно уничтожают продовольственные склады в Луганской области. Рашисты хотят уморить голодом мирных жителей. В течение нескольких дней россияне обстреливали продовольственные склады в Северодонецке, пока окончательно не уничтожили их и продукты внутри,

– пишет Сергей Гайдай.

Подобные случаи фиксируют и в других городах области.

К счастью, 21 марта гумкоридором отвезут несколько фур помощи. Это продукты, лекарства, средства гигиены. "Голода не будет, как бы орки этого не хотели! Победим!" – добавляет глава Луганской ОВА.

Обратите внимание – Потери врага по состоянию на 21 марта: видео