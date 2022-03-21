Продовольчі склади обстрілювали, зокрема в Сєвєродонецьку. Внаслідок цього ставалися пожежі й харчі згорали. Про це повідомив голова Луганської ОВА 21 березня.

Зверніть увагу Росіяни воюють не зі ЗСУ, а з українським народом, – голова Луганської ОВА

Окупанти цілеспрямовано знищують продовольчі склади на Луганщині. Рашисти хочуть заморити голодом мирних мешканців. Впродовж декількох днів росіяни обстрілювали продовольчі склади в Сєвєродонецьку, поки остаточно не знищили їх та харчі всередині,

– пише Сергій Гайдай.

Подібні випадки фіксують і в інших містах області.

На щастя, 21 березня гумкоридором завезуть кілька фур допомоги. Це – продукти, ліки, засоби гігієни. "Голоду не буде, як би орки цього не хотіли! Переможемо!" – додає голова Луганської ОВА.

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