Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай на одному з українських телеканалів прокоментував атаку на будинок для людей похилого віку на Луганщині та інші антигуманні дії окупанта в регіоні.

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Зокрема, він заявив, що країна-агресорка воює не з українською армією, а з українським народом.

А все, що кажуть російські солдати про "навчання" – брехня, адже вони знали, куди їхали,

– підкреслив Гайдай.

Також він розповів про гуманітарну складову роботи Луганської ОВВ. Так, за його словами, складно підвозити гуманітарку туди, де майже не припиняються обстріли з боку орків.

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