Систематические случаи таких действий зафиксировали наши разведчики в ряде регионов страны.

Важно Посевная в регионах без боевых действий, – Шмыгаль назвал одну из главных задач правительства

Речь идет о:

Броварском районе (Киевская область),

Мелитопольском районе (Запорожская область),

Прилуцком, Нежинском, Новгород-Северском районе (Черниговская область),

а также о ряде районов Херсонской и Харьковской областей.

Сельскохозяйственная техника массово реквизируется захватчиками для проведения инженерных работ, построения укреплений и использования как тягачей для бронетехники. К этим работам принудительно привлекается местное население в оккупированных населенных пунктах,

– отметили разведчики.

Так, ночью 13 марта в нескольких населенных пунктах в Сумской области враг нанес прицельный авиационно-бомбовый удар по местам хранения сельхозтехники. В результате вся техника – более 30 единиц – была уничтожена.

Такие действия врага свидетельствуют о следующем

Происходит целенаправленное уничтожение врагом сельскохозяйственной техники. Это поставит под угрозу проведение посевной кампании в весенний период. Что может привести к гуманитарному кризису в отдельных регионах нашего государства.

Ставится под угрозу продовольственная безопасность не только Украины. Наше государство – один из основных поставщиков многих видов сельскохозяйственных культур на рынки Европы и Китая.

Как прошла ночь 14 марта в областях Украины: смотрите видео