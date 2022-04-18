Отношение к мобилизованным из ОРДЛО

Об этом сообщили в ведомстве со ссылкой на слова "мобилизованных", попавших в плен. Отмечается, что мужчин ловят на улицах, забирают с работы, вытаскивают из квартир и просто снимают с автобусов.

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"Призывников" одевают в форму без опознавательных знаков, забирают все документы и отправляют на передовую. А чтобы никуда не убежали – возят в закрытых железнодорожных вагонах.

Нас посадили и повезли. Куда ехали, мы не знали. А потом увидели, что наша задача, как я понял, была, как у строительного батальона. Копают окопы. Непонятно для чего и почему,

– рассказал житель Донецка, попавший в украинский плен.

По его словам, он не принимал участия в боевых действиях, а только охранял блокпост по приказу своих командиров.

В СБУ отметили, что мужчина радуется, что остался жив, но ему не избежать ответственности за свои поступки.

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