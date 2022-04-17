В Службе безопасности Украины подчеркнули, что расследуют каждый факт предательства, чтобы привлечь злоумышленников к ответственности.
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Ситуация с обнаружением врагов в Украине
- В Одесской области сотрудникам спецслужбы удалось нейтрализовать агентурную сеть, работавшую на страну-агрессора. Там задержали троих ее агентов.
- В Киевской области поймали местного жителя – самопровозглашенного председателя Дымерской ОТГ, добровольно согласившегося на сотрудничество с врагом.
- В Херсонской области СБУ объявила заочное подозрение самопровозглашенному руководителю гражданской администрации Новой Каховки.
- В Днепропетровской области спецназовцы задержали российского агента, корректировавшего ракетные обстрелы.
- В Николаеве поймали местную жительницу, которая систематически "докладывала" оккупационным войскам по ситуации в городе.
Напомним, на днях Служба безопасности задержала винничанина, который фиксировал перемещение украинских военных и передавал информацию врагу.
СБУ о разоблачении вражеских агентов и коллаборантов: смотрите видео