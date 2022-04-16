Полиция совместно с СБУ в Харьковской области разоблачила мужа и жену коллаборантов.

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Следователи установили, что муж и жена из села Старовировка Красноградского района сняли видео с публичными призывами к поддержке действий и решений России в Украине. После этого женщина выложила видеоролик в соцсети.

Впоследствии она разместила еще одно видео, в котором призвала к активному сотрудничеству с Россией.

В настоящее время супругам коллаборантам сообщили о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

К слову, немецкий журналист Томас Рэпер, делающий репортажи из Мариуполя, оказался пропагандистом Кремля. Известно, что он также посещал эфир одного из главных рупоров Кремля Владимира Соловьева.

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