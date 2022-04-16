Поліція спільно з СБУ на Харківщині викрила чоловіка та жінку колаборантів.

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Слідчі встановили, що чоловік та дружина з села Старовірівка Красноградського району зняли відео з публічними закликами до підтримки дій та рішень Росії в Україні. Після цього жінка виклала відеоролик у соцмережі.

Згодом вона розмістила ще одне відео, в якому закликала до активної співпраці з Росію.

Наразі подружжю колаборантів повідомили про підозру. Досудове розслідування триває.

До слова, німецький журналіст Томас Репер, який робить репортажі з Маріуполя, виявився пропагандистом Кремля. Відомо, що він також відвідував ефір одного з головних рупорів Кремля Володимира Соловйова.

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