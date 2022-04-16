Зокрема, Лещенко повідомив, що німецький журналіст Томас Репер виявися пропагандистом Кремля, інформує 24 канал.

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Німецький журналіст – рупор Кремля

За словами Лещенка, серед "фейкометів", на жаль, можна знайти й представників країн Заходу. Російські пропагандисти рекламують свого колегу Томаса Репера, називаючи його єдиним джерело правдивої інформації про ситуацію в Маріуполі.

У Росії заявляють, що німецький журналіст робить репортажі з Маріуполя, яким за його ж словами, ніхто не вірить, адже у місті немає мейнстрим журналістів, й всі надають перевагу слухати офіційні версії європейських пропагандистів.

До теми! Репер також відвідував етер Володимира Соловйова, який є одним із головних пропагандистів Росії. Лещенко додав, що робота Томаса Репера свідчить про те, що він активно обслуговує Російську Федерацію на інформаційному фронті.

Зокрема, у своїй книзі він рішуче відкидав навіть мінімальну причетність держави-агресорки до збиття малайзійського боїнга у 2014 році. Таку ж позицію він зайняв щодо отруєння росіянами Скрипаля у Великій Британії й інших операцій ГРУ Росії.

Сергій Лещекно додав, що Томас Репер є необхідним рупором державної пропаганди у Росії задля підкріплення своїх слів, як для внутрішнього споживання, а також можливо й для когось за кордоном. Лещенко наголосив, що головна мета Росії не переконати у правдивості власних фейків, а посіяти сумніви у реальній версії подій.

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