В частности, Лещенко сообщил, что немецкий журналист Томас Репер оказался пропагандистом Кремля, информирует 24 канал.

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Немецкий журналист – рупор Кремля

По словам Лещенко, среди "фейкометов", к сожалению, можно найти и представителей стран Запада. Российские пропагандисты рекламируют своего коллегу Томаса Репера, называя его единственным источником правдивой информации о ситуации в Мариуполе.

В России заявляют, что немецкий журналист делает репортажи из Мариуполя, которым по его же словам, никто не верит, ведь в городе нет мейнстрим журналистов, и все предпочитают слушать официальные версии европейских пропагандистов.

К теме! Репер также посещал эфир Владимира Соловьева, который является одним из главных пропагандистов России. Лещенко добавил, что работа Томаса Репера свидетельствует о том, что он активно обслуживает Российскую Федерацию на информационном фронте.

В частности, в своей книге он решительно отвергал даже минимальную причастность государства-агрессора к сбитию малайзийского боинга в 2014 году . Такую же позицию он занял касательно отравления россиянами Скрипаля в Великобритании и других операций ГРУ России.

Сергей Лещекно добавил, что Томас Репер является необходимым рупором государственной пропаганды в России для подкрепления своих слов как для внутреннего потребления, а также возможно и для кого-то за рубежом. Лещенко подчеркнул, что главная цель России не убедить в правдивости собственных фейков , а посеять сомнения в реальной версии событий.