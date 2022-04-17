У Службі безпеки України наголосили, що розслідують кожен факт зради, щоб притягнути зловмисників до відповідальності.
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Ситуація з виявленням ворогів в Україні
- На Одещині співробітникам спецслужби вдалося нейтралізувати агентурну мережу, яка працювала на країну-агресора. Там затримали трьох її агентів.
- У Київській області спіймали місцевого жителя – самопроголошеного голову Димерської ОТГ, який добровільно погодився на співпрацю з ворогом.
- На Херсонщині СБУ оголосила заочну підозру самопроголошеному керівнику цивільної адміністрації Нової Каховки.
- У Дніпропетровській області спецпризначенці затримали російського агента, який коригував ракетні обстріли.
- У Миколаєві спіймали місцеву жительку, яка систематично "доповідала" окупаційним військам щодо ситуації в місті.
Нагадаємо, днями Служба безпеки затримала вінничанина, який фіксував переміщення українських військових та передавав інформацію ворогу.
СБУ про викриття ворожих агентів і колаборантів: дивіться відео