В сети обнародовали видео обстрелов в Новой Каховке. Обстрел начался всего несколько минут назад.

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Ранее об ужасной ситуации в Новой Каховке рассказывал мэр города Владимир Коваленко. По его словам, люди даже не имеют возможности эвакуироваться из оккупированного города.

Кроме того, враги оккупировали горисполком и поснимали со зданий все сине-желтые флаги.

Напомним, что с 25 февраля на территории Херсонской территориальной общины действует комендантский час с 22:00 до 6:00.

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