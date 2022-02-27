Кроме того, россияне спрашивают местных жителей, где проживают семьи военнослужащих.

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В ВСУ подчеркнули – ни в коем случае нельзя разглашать информацию о родных военнослужащих.

К слову, ранее в Киеве была обнаружена еще одна группа российских диверсантов. Они выдавали себя за представителей территориальной обороны.

Также СМИ пишут, что ночью на 26 февраля россияне переоделись в форму украинской полиции и расстреляли наших бойцов на КПП возле Василькова.

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Текст публикации Воздушных Сил ВСУ:

Местные жители Херсона сообщают, что в Чернобаевке россияне взломали вещевые склады и переоделись в Украинскую форму и пытаются зайти в Херсон и Николаев, под видом Вооруженных Сил Украины.

Спрашивают местных жителей, где проживают семьи военнослужащих. Просьба не разглашать информацию о родных военнослужащих. Совершаем МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ.