Окрім того, росіяни запитують місцевих жителів, де проживають сім'ї військовослужбовців.

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У ЗСУ наголосили – ні в якому разі не можна розголошувати інформацію про рідних військовослужбовців.

До слова, раніше у Києві виявили ще одну групу російських диверсантів. Вони видавали себе за представників територіальної оборони.

Також ЗМІ пишуть, що вночі проти 26 лютого росіяни переодягнулися у форму української поліції і розстріляли наших бійців на КПП біля Василькова.

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Текст публікації Повітряних Сил ЗСУ:

Місцеві мешканці Херсону повідомляють, що у Чорнобаївці росіяни зламали речові склади та переодяглися в Українську форму та намагаються зайти до Херсона та Миколаєва, під виглядом Збройних Сил України.

Запитують місцевих жителів, де проживають сім'ї військовослужбовців. Прохання не розголошувати інформацію про рідних військовослужбовців. ЗДІЙСНЮЄМО МАКСИМАЛЬНИЙ РЕПОСТ.