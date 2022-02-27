Відео з камер спостереження "ПриватБанку" отримав журналіст та військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

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Інцидент трапився у місті Верхній Рогачик, що у Херсонській області. На відео видно, як російські "орки" виносять сейф з "ПриватБанку" за адресою Владичанська, 2.

"О, сейф понесли!" У Херсонській області окупанти грабують "Приватбанк". Велика армія великої країни,

– написав журналіст.

Відео з камер спостереження:

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