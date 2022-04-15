Оккупанты в Буче были самыми жестокими, отметил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов.
Важно Застрелены из стрелкового оружия: оккупанты убили 900 гражданских на Киевщине, – Нацполиция
Насколько опасно было в этом районе во время оккупации,
– подчеркнул Небытов.
В Буче обнаружили 2 большие братские могилы, 40 тел в первой и 57 – во второй.
Большинство мирных людей россияне расстреливали
В целом россияне замучили и убили в Киевской области 900 гражданских. Эти люди не имели никакого отношения к теробороне или военным делам. Большинство из них были застрелены.
При этом разбор завалов в Макарове и Бородянке продолжается, там тоже могут быть люди.
Важно – Арестович: Украина нанесет удар по Москве в случае новой атаки на Киев: