Так, в результате обстрела российскими военными в населенном пункте разрушены памятники на центральном кладбище. Ужасные последствия вторжения наемников продемонстрировали оставшиеся в Олешках горожане.

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Автор поста отметила, что на фото изображены последствия обстрелов 26 - 27 февраля, однако возможности восстановить могилы нет. Поэтому ее главная цель – привлечь внимание как можно большей аудитории к циничностям "асвабадителей".

Разрушение на кладбище в Олешках / Фото Фейсбук Анна Перерва

В сети отметили, что "русский мир" не даст покоя ни живым, ни мертвым.

И мертвым, и живым, и нерожденным… Олешки. Центральное кладбище,

– отметила автор публикации.

Другие реакции на публикацию:

"Ничего святого. Это не люди, это варвары".

"Животные. Собаки дикие. Чем мертвые помешали?"

"Нет слов, чтобы это описать. Даже нецензурных".

Разрушение на кладбище в Олешках / Фото Фейсбук Анна Перерва

Недавно Олешковский городской глава Евгений Рыщук сообщил , что для местных патрульных служб необходимы добровольцы. По его словам, их задачей будет охрана населенного пункта от мародеров. Также участники патруля будут иметь удостоверения, подписанные городским главой.