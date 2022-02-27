Российские бойцы, взятые в плен, рассказывают о полном изнеможении и деморализации. Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Они не связаны с центральным командованием, не понимают и не знают дальнейших своих действий. С начала нападения на Украину они не получают пищи и воды, у техники нет запасов горючего,

– рассказал он.

По словам главы ОГА, покидая позиции, российские бойцы пытаются спрятаться между гражданским населением. Они просят у людей одежду и еду, потому что "дома" их никто уже не ждет.

Синегубов призывает жителей Харьковщины осторожничать, не открывать двери незнакомцам, не помогать российскому агрессору в укрывательствах.

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