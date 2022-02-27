Російські бійці, яких взяли в полон, розповідають про повне знесилення та деморалізацію. Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Вони не мають зв'язку з центральним командуванням, не розуміють і не знають подальших своїх дій. З початку нападу на Україну вони не отримують їжі та води, у техніки немає запасів пального,

– розповів він.

За словами голови ОДА, покидаючи позиції, російські бійці намагаються заховатися поміж цивільним населенням. Вони просять у людей одяг та їжу, бо "вдома" їх ніхто вже не чекає.

Синєгубов закликає жителів Харківщини бути обережними, не відчиняти дверей незнайомцям, не допомагати російському агресору в переховуваннях.

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