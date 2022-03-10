Министерство внутренних дел Украины сообщило об активных обстрелах на севере региона и в областном центре.
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В течение последних дней территория Житомирской области подвергается активным авиаобстрелам. Российские агрессоры вечером и ночью атакуют мирные жилые кварталы на севере региона и в областном центре,
– говорится в сообщении.
По данным МВД, в результате авиаударов разрушены и повреждены частные дома в общинах, предприятия, административные здания и инфраструктура.
К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
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