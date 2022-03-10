Міністерство внутрішніх справ України повідомило про активні обстріли на півночі регіону та в обласному центрі.

Увага ЗСУ знищили дивізіон ворожих ракетних комплексів "Іскандер-М" на Чернігівщині

Упродовж останніх днів територія Житомирщини піддається активним авіаобстрілам. Російські агресори звечора та уночі атакують мирні житлові квартали на півночі регіону та в обласному центрі,

– йдеться у повідомленні.

За даними МВС, внаслідок авіаударів зруйновані та пошкоджені приватні обійстя у громадах, підприємства, адміністративні будівлі та інфраструктура.

На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.



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