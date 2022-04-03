Минобороны сообщает, что российские боевики продолжают блокировать город Харьков. Ведутся разведывательные работы со стороны оккупантов, чтобы выявить слабые места в оборонных позициях Вооруженных Сил Украины.

Важно В МВД сказали, где будут продолжаться главные бои ближайшую неделю

По данным Минобороны, основные силы противника концентрируются на направлении города Изюм. Обстрелы продолжаются и на Донецком направлении – оккупанты обстреливают населенные пункты и украинских военных. Также ведутся штурмовые действия на большинстве направлений со стороны врага.

Никакие действия оккупантов не были успешными – россияне осуществляют перегруппировку для дальнейших наступательных действий.

Минобороны сообщает, что на Южнобужском направлении ведутся бои за село Александровка, расположенное на границе Херсонской и Николаевской областей.